Jesus. “Tenho contrato até maio. Não tenho hipóteses de sair antes”

O treinador do Benfica respondeu com uma mensagem, via WhatsApp, a um jornalista do Globoesporte e voltou a garantir que fica na Luz até maio.

"Isto não é o que eu quero, ou o que o Flamengo quer. Tenho contrato até maio. Não tenho hipóteses de sair antes", escreveu Jorge Jesus a Eric Faria.

É mais um episódio de uma “novela” em torno do próximo treinador do Flamengo. O clube brasileiro tem uma comitiva à procura de técnico em Portugal.

Jesus confirma que “recebeu os amigos” do Fla, mas terá dito que “não podia e não queria” sair do Benfica.