Gil Dias reforça convocatória do Benfica para o FC Porto

Gil Dias está de regresso aos convocados do Benfica, para o clássico com o FC Porto, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

O lateral-direito e extremo português é a única entrada na lista de 20 jogadores de Jorge Jesus, que risca apenas um jogador: Paulo Bernardo.

FC Porto e Benfica defrontam-se a partir das 20h45, no Estádio do Dragão, com arbitragem de Fábio Veríssimo. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados do Benfica



Guarda-redes: Helton Leite, Vlachodimos;

Defesas: Morato, Gilberto, André Almeida, Lázaro, Gil Dias, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo;

Médios: Pizzi, João Mário, Weigl, Taarabt;

Avançados: Everton, Rafa, Gonçalo Ramos, Yaremchuk, Seferovic e Darwin.

[notícia atualizada às 13h56]