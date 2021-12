A ausência de Jorge Jesus no banco de suplentes no jogo com o FC Porto não é motivo para deixar os benfiquistas preocupados. O adjunto João Deus tem plena capacidade para orientar a equipa.

A opinião é de António Barão, antigo presidente do Farense, onde João de Deus exerceu o cargo de treinador principal há 11 anos.

É com conhecimento de causa que antigo líder do clube algarvio garante, em Bola Branca, que os benfiquistas podem ficar descansados quando ao empenho de João de Deus.

"Os benfiquistas podem estar tranquilos com João de Deus no banco. Ele já trabalha há muito tempo com o Jorge Jesus e conhece perfeitamente a filosofia do treinador principal. Além disso, nos jogos em que tem orientado a equipa, o João consegue transmitir, na perfeição, as mensagens que chegam aos jogadores", sustenta.