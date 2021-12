Jorge Jesus "é desejo" do Flamengo, mas ainda não há proposta

O diretor executivo do Flamengo Bruno Spidel confirmou, esta quarta-feira, que o clube brasileiro quer levar Jorge Jesus do Benfica, no entanto, garantiu que ainda não foi feita uma proposta concreta ao treinador.

Em declarações à CNN Portugal, em Lisboa, Spidel frisou que Jesus "é um profissional de primeiro nível que fez um trabalho maravilhoso" no Flamengo, em 2019, pelo que "é natural" que o clube queira voltar a contar com ele: "Preenche todos os requisitos e todos os nossos desejos."

De acordo com o "Maisfutebol", o treinador do Benfica esteve com os dirigentes do Flamengo na noite de terça-feira e terá dito "sim" ao convite para regressar. Porém, Bruno Spidel recusou confirmar se houve encontro com Jesus e assegurou que ainda não há proposta a Jorge Jesus.



"É um desejo do Flamengo. Não fizemos nenhuma proposta. Temos o desejo de que o Jorge seja treinador do Flamengo, mas há uma série de conversas que têm de acontecer para que ele ou qualquer treinador que tenha contrato venha para o Flamengo. Todas as partes têm de conversar. Se as conversas prosseguirem, há negociação", realçou.