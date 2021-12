Clássico sem Jesus perde "encanto", mas João de Deus tem a lição bem preparada

João de Deus lamenta que Jorge Jesus e Sérgio Conceição não possam participar no clássico da Taça de Portugal, devido a castigo, no entanto, garante que o treinador do Benfica deixou a lição bem preparada.

Na ausência de Jesus, foi o adjunto a tomar a palavra, esta quarta-feira, na conferência de imprensa da visita do Benfica ao FC Porto. João de Deus garantiu tanto ele como o ajunto dos dragões, Vítor Bruno, estarão prontos para "tudo o que possa acontecer", mas lamentou a situação.

"Para o bem do futebol, este tipo de situações não devia acontecer. Tanto o mister Jorge Jesus como o mister Sérgio Conceição deviam estar no jogo e fazer parte do jogo. Iria trazer mais encanto e espetáculo ao clássico. Eu e o meu colega tentaremos pôr em prática o que os treinadores principais planearam para o jogo, mas quem pensa e toma as decisões deveria estar ao comando da equipa", sublinhou.