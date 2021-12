Benfica desmente saída de Jorge Jesus

O Benfica garante, em comunicado, a continuidade de Jorge Jesus e desmente que o treinador tenha acordo com o Flamengo.

"O Sport Lisboa e Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação da sua equipa técnica mediante entendimento entre os clubes", pode ler-se.

As águias desmentem que Jesus tenha dado o seu "sim" à direção do Flamengo: "Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do Clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura

"Jorge Jesus não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Sport Lisboa e Benfica", termina o comunicado.

De resto, o treinador-adjunto João de Deus tinha confirmado, em conferência de imprensa, que Jesus iria continuar no Benfica, apesar do encontro com a direção do Flamengo.

"Em relação às notícias de hoje, tenho falado muito com o mister e hoje mais ainda. É verdade que ontem houve um encontro do mister com os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Benfica e com o conhecimento do presidente Rui Costa. Ele disse que não pode, nem quer abandonar o Benfica. Há contrato para cumprir, quer ganhar títulos com o Benfica. Isto que fique bem claro", disse.

Jorge Jesus, de 67 anos, poderá regressar a um clube onde fez história: na temporada 2019 conquistou o Brasileirão e a Copa Libertadores, tendo ainda chegado à final do Mundial de Clubes, vencido a Recopa Sul-Americana e o campeonato carioca.