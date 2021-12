Bahia devolve Conti ao Benfica por falta de receitas

O Bahia vai devolver Germán Conti ao Benfica por falta de receitas.

O central argentino, de 27 anos, está emprestado ao clube brasileiro até ao final do ano. Haveria interesse em mantê-lo, no entanto, de acordo com o "GloboEsporte", a descida à Serie B (segunda divisão) obrigou a um corte de 44% no orçamento que estava inicialmente previsto para 2022.

Ao serviço do Bahia, Conti disputou 45 jogos e marcou um golo.

É o segundo clube que devolve Conti ao Benfica, embora por motivos diferentes. O argentino, que nunca se afirmou na Luz, esteve emprestado, na segunda metade da temporada passada, ao Atlas, do México.

Germán Conti chegou ao Benfica na época 2018/19, proveniente dos argentinos do Colón, mas fez apenas 10 jogos na primeira época.