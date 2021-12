Benfica não deve confiar no bom momento frente ao FC Porto

Diogo Luís, antigo jogador do Benfica, assume que a equipa de Jorge Jesus chega ao clássico da Taça de Portugal num bom momento, após duas goleadas, mas avisa que o FC Porto apresenta um desafio "diferente".

Em entrevista a Bola Branca, Diogo Luís salienta que o FC Porto "é uma equipa muito mais capaz" que Marítimo ou Famalicão, que o Benfica goleou nos últimos dois jogos, e que "vai criar muitas dificuldades".

"O Benfica chega ao clássico num bom momento de forma, assim como o FC Porto, mas a verdade é que são jogos diferentes. São duas equipas com outra capacidade, com outra dimensão. Não podemos comparar com Marítimo ou com Famalicão", salienta o antigo jogador encarnado.

Diogo Luís realça que, frente a Marítimo e Famalicão, o Benfica encontrou equipas que "queriam jogar a pressionar alto e que fazem quase um homem a homem a campo inteiro". Estratégia que permitia ao Benfica desbloquear, por exemplo, através dos movimentos de Rafa, a acelerar o jogo. A partir do momento em que estava a vencer, "o jogo ficava aberto" e o Benfica explorava as características de Darwin Núñez e Rafa.

Frente ao FC Porto, contudo, Jorge Jesus tem de preparar um plano B, porque "aquilo que Rafa faz contra as equipas pequenas normalmente contra as equipas grandes não chega". Assim, o extremo internacional português terá de "fazer coisas diferentes para aparecer no jogo".