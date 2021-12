Direção da Benfica SAD apresenta renúncia aos cargos

A direção da SAD do Benfica comunicou, em nota enviada à CMVM, a renúncia dos órgãos sociais.

De acordo com o comunicado, renunciam aos cargos os elementos do Conselho de Administração, liderado por Rui Costa, tal como os da Mesa da Assembleia Geral e ainda do Conselho Fiscal.

Esta decisão é uma mera formalidade. O procedimento é necessário para que os novos órgãos tomem posse já em janeiro, para o quadriénio entre 2021 e 2025.

A assembleia geral da SAD está marcada para o dia 6.