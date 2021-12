Agente ameaça tirar Everton do Benfica e critica Jorge Jesus

Márcio Cruz, empresário de Everton Cebolinha, extremo do Benfica, acusa Jorge Jesus de estar "a estragar" um jogador que custou 20 milhões de euros e pondera "tirar o jogador" do clube encarnado.

O agente não gostou de ver o internacional brasileiro a alinhar como ala-direito frente ao Sporting da Covilhã e diz que, "a continuar assim", vai tirar Everton do Benfica.

"Se continuar assim, vamos ter de tirar o jogador daí, para que o Benfica não fique prejudicado. Se não é para colocar na posição dele, então não o ponha como ala", começa por dizer, em entrevista ao jornal "Record".

O extremo de 25 anos custou 20 milhões de euros ao Benfica, no verão de 2020, mas ainda não cumpriu com todas as expetativas que eram depositadas no internacional brasileiro. Márcio Cruz culpa Jesus.

"Jesus está a acabar com um jogador por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros", afirmou.

O agente explica que o treinador tirou Everton da equipa quando o extremo começa a ganhar confiança: "Quando o Everton está a ganhar confiança e a melhorar, ele tira-o da equipa. O Everton não sabe defender, foi contratado pelos golos e pela técnica que Jorge Jesus viu no Brasil".

Esta temporada, Everton Cebolinha soma quatro golos e cinco assistências em 25 jogos disputados. Foi titular em sete das 12 utilizações na I Liga e é o nono jogador do plantel com mais minutos somados.