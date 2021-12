Benfica confirma castigo. Jesus falha um dos jogos com o FC Porto

O Benfica anunciou, em comunicado, que foi rejeitado o pedido de suspensão do castigo de 15 dias a Jorge Jesus, o que significa que falhará os próximos dois jogos.

O pedido de decretamento de medidas cautelares que visavam a suspensão do castigo de 15 dias aplicado ao seu treinador Jorge Jesus foi indeferido pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul.

O Benfica vai prosseguir com os "os trâmites normais no TAD", mas anuncia que o adjunto João de Deus vai orientar o Benfica nos próximos dois jogos, ou seja, frente ao Marítimo, em casa, para o campeonato, e no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, no jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.



Recorde-se que Jorge Jesus já não esteve no banco de suplentes na última noite, na vitória por 3-0 frente ao Sporting da Covilhã que apurou as águias para a "final four".

O clube confirma que Jorge Jesus voltará a liderar a equipa no relvado na 16ª jornada do campeonato, a 30 de dezembro, também no Estádio do Dragão frente ao FC Porto.