Rui Águas: "Benfica vai empenhar-se ao máximo para se apurar na Taça da Liga"

"Poupança atrás parece-me menos grave, tendo em conta que o Sporting da Covilhã não terá um grande poderio ofensivo. Por isso o Benfica precisa de marcar golos, há-de recursos suficientes e tem um plantel vasto que pode a superar o falta de alguém no setor defensivo, porque é fundamental em qualquer equipa. Tendo em conta o adversário, se a poupança for por aí, tem alguma lógica", considera.

Na antevisão ao encontro com os serranos, Jorge Jesus admitiu algumas mexidas na equipa, com especial incidência na defesa. Rui Águas aprova as poupanças nesse setor e diz que não será por essas possíveis alterações que o Benfica não conseguirá atingir o seu objetivo.

"Esta é uma situação muito particular, mesmo contra uma equipa da II Liga. Há a necessidade absoluta de marcar um determinado número de golos, mas não acho que seja só uma obrigação dos avançados, mas claro que estes têm sobre si mais olhos e maior peso, mas é uma questão coletiva. Hoje em dia marca-se muito em bola parada com defesas a fazerem golos, mas é claro que num clube como o Benfica, recai sobre os avançados uma responsabilidade e exigência acrescidas", sublinha.

Na última vez que o Benfica jogou, na Luz, com o Sporting da Covilhã, Rui Águas bisou, assim como o dinamarquês Mats Magnusson. As águias venceram por 4-0. Agora, a equipa de Jorge Jesus precisa de marcar três ou mais golos e vencer por, pelo menos, golos de diferença.

Assalto a Otamendi não deve pesar

Este jogo acontece depois do episódio que envolveu Otamendi, com o argentino e a família a serem vitimas de um assalto violento. Jorge Jesus revelou que Otamendi estava assustado e não ia ser opção para o jogo com o Sporting da Covilhã. Rui Águas entende que isso não pesará no jogo da Taça da Liga, mas reconhece que vai deixar algumas marcas:

"A questão do Otamendi não passa ao lado dos restantes jogadores imediatamente a seguir, e se é um jogador popular, e o Otamendi é um dos capitães da equipa, tem sempre algum peso. Mas abordar o jogo com o Covilhã com esse pensamento não me parece que aconteça."

O Benfica-Sporting da Covilhã joga-se às 19h00 e tem informações na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.