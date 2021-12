João de Deus. “Objetivo foi conseguido e bem conseguido”

O treinador adjunto do Benfica lembra que foi cumprido o objetivo da equipa - passar à “final four” da Taça da Liga – mas admite algumas dificuldades, especialmente na primeira parte.

“O objetivo era chegar à ‘final four’ e foi conseguido e bem conseguido. Precisávamos de fazer três golos, ganhámos 3-0, mas tivemos algumas dificuldades porque não jogamos sozinhos. Jogámos contra um adversário que valorizou a nossa vitória, que se apresentou num bloco muito baixo e na primeira parte chegou a defender com seis homens à frente da área”, disse João de Deus.

O técnico – que substitui o castigado Jorge Jesus no banco – acrescenta que, “felizmente, na segunda parte encontrámos os caminhos para vencer e garantir a vitória”.

Em declarações à Sporttv, João de Deus explicou os três centrais mesmo num jogo em casa em que era obrigatório fazer três golos.

“Mantemos a nossa ideia de jogo seja contra quem for. Durante a segunda parte, como se viu, houve uma mudança para uma linha de quatro. O jogo é dinâmico e as decisões são para serem tomadas. Felizmente foram as corretas e o Benfica venceu”.

O Benfica venceu o Covilhã por 3-0 e carimbou o passaporte para a “final four” da Taça da Liga. O adversário vai sair da dupla Boavista ou Sp. Braga.