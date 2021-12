Benfica e Sporting confirmam buscas, mas demarcam-se do processo

Em comunicado no site oficial, o Benfica salienta que "está a colaborar com as autoridades" nas diligências realizadas esta quarta-feira, "no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça".

Benfica e Sporting confirmam realização de buscas nas suas instalações , esta quarta-feira, contudo, garantem que nada têm a ver com o processo, que levou à detenção do empresário de futebol César Boaventura.

Sporting estranha inclusão na investigação

O Sporting também dá conta de buscas no Estádio de Alvalade, no âmbito da Operação "Malapata", mas sublinha que SAD e clube "não são alvo da investigação, direta ou indiretamente, não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas", e manifesta "enorme surpresa" com a sua inclusão no processo.

"Tudo decorreu de forma célere, tendo a Sporting SAD entregue os documentos que lhe foram solicitados. A Sporting SAD rege-se por uma conduta exemplar e de estrito cumprimento da Lei, prezando o seu bom nome e integridade", pode ler-se no comunicado dos leões.

Apesar da surpresa com a operação, a Sporting SAD salienta que "colaborará, como sempre, com as autoridades no que for necessário na luta por um futebol e desporto mais transparente em Portugal":

"A Sporting SAD espera que a investigação decorra com o maior sucesso na identificação e respetivas consequências a todos os intervenientes e instituições que estão direta ou indiretamente de facto envolvidos."