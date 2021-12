Jesus. Otamendi “está super assustado” e não vai defrontar o Covilhã

O treinador do Benfica confirma que o defesa Nicolás Otamendi “está super assustado, como é normal” depois do assalto que sofreu, juntamente com a família, e, por isso, “nem vou levá-lo para o jogo” contra o Sp. Covilhã.

Em declarações exclusivas ao site do Benfica, Jorge Jesus lembrou que "pode haver mais Nicos que nós não sabemos. O Nico é do Benfica e todos souberam. Espero que daqui a uns meses não estejamos aqui a dizer que houve mais jogadores - não interessa se do Benfica, do FC Porto ou do Sporting - que foram assaltados, sequestrados... temos de olhar para isto como um sinal.”

O técnico dos encarnados pediu mais "autoridade" para as forças de segurança, sublinhando que este tipo de fenómenos tem vindo a crescer na Europa.

"Isto são sinais, está a acontecer muito na Europa, em Inglaterra, França... Portugal não tanto, mas agora aconteceu. Temos de olhar para os sinais. As autoridades precisam de ter mais autoridade, mais poder. Hoje, na defesa do cidadão, qualquer polícia que tenha uma intervenção em defesa no momento tiram-lhe uma fotografia, metem-lhe um processo disciplinar, despedem-no. Isto não é uma forma de liderar um país que quer ter autoridade”.

O Benfica defronta, esta quarta-feira, o Sp. Covilhã para a Taça da Liga.