Benfica não facilita com o Bayern apesar de estar eliminado

O Benfica pode já estar matematicamente eliminado, no entanto, vai apresentar-se na máxima força frente ao Bayern de Munique, na sexta e última jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

"É o tipo de jogo que as jogadoras querem jogar e ficariam desiludidas connosco se a nossa atitude fosse de já estarmos eliminados e que vamos dar oportunidades. Vamos a todos os campos para honrar a camisola e a ideia é sempre orgulhar os nossos adeptos. Vamos apresentar a equipa mais forte que tivermos e dar tudo em campo", sublinhou André Vale, adjunto de Filipa Patão, em conferência de imprensa, esta terça-feira.

O Benfica soma quatro pontos em cinco jogos na inédita participação de uma equipa portuguesa numa fase tão adiantada da Champions. Ocupa o terceiro posto do Grupo D, sem conseguir alcançar o Bayern de Munique, segundo, com 10, e as francesas do Olympique de Lyon, com 12. Já as suecas do Hacken são últimas classificadas, com três pontos.

"Entramos sempre para ganhar e fazer o melhor possível. Sabíamos que o grupo era complicado e que todos os pontos que conseguíssemos fazer eram fantásticos. Tudo o que viesse era lucro. Foi um grande crescimento exponencial. Passo a passo, vamos melhorando e crescendo", disse Vale.

Na estreia na fase de grupos, o Benfica conseguiu um positivo empate na receção ao Bayern Munique (0-0), mas André Vale realçou que as ‘encarnadas’ cresceram muito em relação a essa partida.

"Queremos mostrar quem somos, o percurso e o crescimento. Não queremos fechar e jogar em transição. Queremos mostrar a qualidade das jogadoras. Já não temos nada a perder, na realidade em nenhum momento tivemos, só a ganhar. Viemos aprender e crescemos muito, sem nunca esconder quem somos", afirmou o treinador adjunto.

Carole Costa acredita na vitória

A internacional portuguesa Carole Costa também esteve presente na antevisão ao jogo. A central garantiu que a "identidade de grupo" demonstrada pelo Benfica pode ser um trunfo para vencer o Bayern.

"Com a nossa identidade de grupo, podemos ganhar ao Bayern de Munique. Vamos fazer de tudo para vencer", assegurou Carole Costa.

O encontro entre Benfica e Bayern tem início às 17h45, em Munique.