O treinador do Benfica foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa críticas de Jorge Jesus à arbitragem após um jogo contra o FC Porto, ainda da temporada passada.

O técnico encarnado fica com a presença no banco em risco nos dois clássicos com os dragões.

Também Otamendi e Grimaldo foram punidos, mas apenas com multas.