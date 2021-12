Assalto a Otamendi. Há "risco de a perceção de insegurança" estender-se a todo o plantel

O Benfica vai apoiar Otamendi, mas existe o risco de que a percepção de insegurança se estenda a todo o plantel encarnado, avisa Pedro Almeida, mestre em Psicologia do Desporto que trabalhou na Luz durante 25 anos.

O central argentino e a família foram alvos de um assalto violento na própria residência, na madrugada de segunda-feira. No entanto, o jogador do Benfica continua a treinar e deve estar disponível para jogar já na quarta-feira com o Sporting da Covilhã, a contar para a Taça da Liga.

Bola Branca ouviu Pedro Almeida, que trabalhou como psicólogo no Benfica durante 25 anos e terminou a ligação ao clube em 2019. Para este mestre em Psicologia do Desporto, um clube como o Benfica tem todas as condições para mitigar os efeitos emocionais do assalto, contudo, há sempre o risco de o restante plantel se sentir inseguro.

"Não sei se existe perceção de insegurança ou não, mas é natural que exista, porque os jogadores vivem em situação semelhante à do colega do trabalho que teve uma situação de ameaça. Se vivemos ali ao lado, é natural que exista essa perceção. E isso é uma ameaça àquilo que é o normal funcionamento do ser humano. No entanto, acredito verdadeiramente que, no nosso país, pelo historial até à data em situações destas, existe uma atuação forte e a coisa termina", refere.