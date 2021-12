Otamendi agredido em assalto na própria casa

Nicolás Otamendi foi agredido durante um assalto violento na sua própria casa, durante a madrugada desta segunda-feira. A notícia foi avançada pelo "Correio da Manhã" e entretanto confirmada pelo Benfica.

O defesa-central estaria em casa depois do jogo frente ao Famalicão, quando foi surpreendido por quatro assaltantes. Segundo a publicação, o defesa foi agredido com um cinto à volta do pescoço.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso, em que foram ainda levados objetos de valor da residência do defesa.

O Benfica garante, em comunicado, que o jogador e a família "encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida".

"O SL Benfica apela a que a privacidade do jogador e da sua família seja respeitada por toda a comunicação social, enquanto se aguarda pelo desenrolar das investigações desencadeadas pelas autoridades", lê-se.

Otamendi, de 33 anos, cumpre a segunda temporada no Benfica e é uma das figuras da equipa de Jorge Jesus. Esta temporada, leva 22 jogos pela equipa encarnada.