Luisão espera dificuldades no Benfica-Ajax, "um clássico do futebol europeu"

Luisão, diretor técnico do Benfica, não espera que as águias tenham quaisquer facilidades frente ao Ajax, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, num duelo que se trata de "um clássico do futebol europeu".

"Vai ser difícil. O Ajax fez uma primeira fase espetacular, de louvar, foi primeiro no grupo [do Sporting] e temos um adversário difícil pela frente. Já defrontámos uma equipa holandesa [PSV, no 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões] e agora temos outra, que tem uma filosofia diferente, mas que é um grande adversário. É um clássico do futebol europeu. Um dos capitães do Benfica [Vertonghen] até vem da formação deles. Duas equipas com tradição europeia", salientou Luisão, em declarações aos canais oficiais do Benfica, depois da repetição do sorteio.



O antigo central e capitão do Benfica destacou que o objetivo é passar os oitavos de final e atingir a próxima fase da Liga dos Campeões:

"O primeiro jogo é em casa, em fevereiro. Nós estamos numa crescente e queremos chegar a fevereiro dessa forma, para passar esta fase."



O Benfica recebe o Ajax, no primeiro jogo, no dia 23 de fevereiro, quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. A segunda mão dos oitavos de final está marcada para 15 de março, também às 20h00, em Amesterdão.