Jorge Jesus. Pressão de ser terceiro é "muito maior", mas o Benfica "está muito forte"

Jorge Jesus garantiu que o Benfica não cede à pressão de ter de correr atrás dos rivais, este domingo, depois da vitória, por 1-4, no terreno do Famalicão, a contar para a 14.ª jornada do campeonato.

"Este campeonato é equilibrado. Os três estão mais fortes do que no ano passado. As outras também, mas os três grandes deram um passo maior. Todas as equipas são difíceis de visitar. Estamos atrás dos nossos rivais, o que interessa é ir somando vitórias. Jogamos sob pressão muito maior, mas a equipa está tranquila e muito forte. Vai continuar a melhorar", afiançou o treinador do Benfica, em declarações à Sport TV.



Chaves da vitória

Quanto ao jogo em Famalicão, Jesus salientou que houve duas chaves para a vitória: a entrada forte na primeira parte e, com 1-2, as alterações táticas para a segunda, que "confundiram o Famalicão".

"Fizemos o 3-1 com muita categoria. O nosso grande objetivo era vencer aqui, sabíamos que era difícil. Só um dos nossos dois grandes rivais ganhou. O Famalicão tem grandes jogadores, a classificação não representa a qualidade da equipa. Com os golos fomos ficando mais tranquilos e mais fortes. O Famalicão foi perdendo alguma força. Os jogadores do Benfica estão de parabéns", destacou o técnico.

Sobre as alterações ao intervalo, com as entradas de Gilberto e Taarabt por Diogo Gonçalves e Seferovic e a mudança para um meio-campo a três, mais Rafa nas costas de Darwin, Jesus explicou o raciocínio.

"Ao intervalo, percebi que o corredor direito do Famalicão estava a entrar com demasiada facilidade e que o corredor central estava a conseguir ganhar vantagem. Eu disse à equipa que se não conseguíssemos equilibrar defensivamente íamos ter problemas. O Adel entrou muito bem. Às vezes as substituições correm bem", assinalou.