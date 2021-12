Jesus, os lenços brancos, o Famalicão "para ganhar" e o Real Madrid "para passar"

O treinador do Benfica lamenta o ambiente que se tem vivido no estádio da Luz, com lenços brancos mostrados nas bancadas, e lembra que não está habituado a isso.

“Toda a gente gosta de ser acarinhado. Não estou habituado a isso, muito menos no Benfica. Estive seis anos aqui antes e isso nunca aconteceu, é uma novidade, mas é a realidade. Tenho de tentar continuar que a equipa ganhe e nada posso fazer em relação a coisas que não dependem de mim. Mas claro que não fico feliz nem satisfeito”, refere Jorge Jesus.

Os encarnados conseguiram uma vitória para a Liga dos Campeões, que deu qualificação para os oitavos de final da Champions.

Segundo Jesus, lembra que "depois de uma vitória é sempre mais agradável a semana de trabalho que se segue. Foi uma vitória que nos deu a passagem aos 'oitavos' e deu uma projeção muito grande ao Benfica. Encheu a equipa de ânimo, mas partir do primeiro treino passámos a pensar no jogo com o Famalicão”.

O sorteio da Liga milionária é na próxima segunda-feira. JJ não tem dúvidas: “O próximo jogo não sabemos com que é. Não penso nisso, penso que se nos calhar o Real Madrid, se calhar vamos dizer a mesma coisa. Mas vamos passar."

Já sobre o adversário de domingo, para a I Liga, o técnico das águias considera que o Famalicão é “uma equipa que tem uma qualidade de jogo que não condiz com a classificação que atualmente ocupa”.

“O Benfica quer continuar a ganhar e trabalhámos dentro do possível para preparar este jogo da melhor maneira. Vamos confiantes, com a intenção de trazer os três pontos", acrescenta.

O Famalicão – Benfica está marcado para domingo, às 18h00. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.