Benfica. Vlachodimos e Gilberto na equipa da jornada na Liga dos Campeões

Vlachodimos e Gilberto, do Benfica, foram escolhidos pela UEFA para o onze da semana da Liga dos Campeões.

Em causa as exibições dos dois jogadores encarnados, contra o Dínamo de Kiev, na sexta e última jornada da fase de grupos da Champions.

O Benfica venceu por 2-0 e carimbou o passaporte para os oitavos de final da Liga milionária, acompanhando os alemães do Bayern Munique.

Na equipa ideal da jornada estão ainda três jogadores do Borussia Dortmund, dois do Bayern Munique e outros dois do PSG.