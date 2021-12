Benfica garante continuidade de Jorge Jesus

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, garante que Jorge Jesus vai continuar no comando técnico do clube e considera que "não faz sentido" a discussão sobre a saída do treinador.

"Não faz sentido falar dessa questão. O mês de dezembro é exigente, mas está tudo em aberto. Compreendo os estados de alma que todos temos, não há dúvida que sofremos mais quando o Benfica não ganha, é natural que haja um conjunto de pessoas que dê voz a esses estados de alma. Esta discussão parece exagerada quando ainda temos seis meses pela frente", disse, aos meios do clube, na BenficaTV.

Jorge Jesus tem sido criticado pelos resultados recentes e a contestação subiu de tom após a derrota no dérbi frente ao Sporting, em casa.

O dirigente encarnado, que foi também associado à saída do clube, recorda que os objetivos da época ainda estão todos ao alcance.

"Temos um conjunto de objetivos para esta época, os que podiam e deveriam ter sido alcançados já o foram. Tínhamos uma enorme dependência de entrada na fase de grupos da Champions, com dois bons adversários pela frente e conseguimos cumprir esses objetivos. A passagem aos oitavos de final era também crítica do ponto de vista de afirmação do Benfica e conseguimos. Temos tudo em aberto nas outras competições em que estamos envolvidos", terminou.

Jorge Jesus, de 67 anos, regressou ao Benfica na temporada passada e está em final de contrato. O Benfica está no terceiro lugar do campeonato, a três pontos de Porto e Sporting.