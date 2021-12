Ingleses nem pintados. João Manuel Pinto quer Benfica-Lille nos "oitavos" da Champions

Se pudesse escolher, João Manuel Pinto poria o Lille na frente do Benfica, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, e deixaria de lado os ingleses.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo defesa do Benfica mostra-se agradado com o apuramento para a fase seguinte da prova e assinala que qualquer duelo "vai ser difícil", porque todas são "equipas muito fortes".

"Espero que o Benfica não apanhe pela frente equipas inglesas, porque, para mim, neste momento, são as equipas mais fortes, mais competentes, mais organizadas e com mais qualidade. O Lille talvez seja uma equipa extremamente acessível ao Benfica. Ou Ajax", diz o agora treinador.

Benfica e Sporting estão no pote 2 do do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o que significa que ambos defrontarão vencedores de grupo. Conhecerão os respetivos adversários na segunda-feira.

A equipa de Jorge Jesus terá pela frente os holandeses do Ajax, os espanhóis do Real Madrid, os ingleses de Manchester City, Liverpool e Manchester United, os franceses do Lille ou os italianos da Juventus.

Jesus não abandonará o barco

Com o apuramento "oitavos" da Champions, Jorge Jesus atenuou os efeitos da derrota com o Sporting, no dérbi da 13.ª jornada da I Liga. No entanto, este mês, há muito mais em jogo, como a continuidade na Taça da Liga e dois duelos com o FC Porto: no dia 23, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal; e no a 30, na jornada 16 do campeonato.

João Manuel Pinto não acredita que Jorge Jesus ceda à pressão e abandone o barco a meio da época, por muito dividida que possa estar a massa adepta do Benfica e por mais que o Flamengo pisque o olho:

"É normal que nesta altura se fale muito do Jesus, porque está em fim de contrato. Do outro lado do Atlântico está um clube que gosta muito do Jesus e acompanhe o trabalho dele, a própria direção diz que continua a acompanhar e que quem sabe um dia. Mas não vejo nesta altura, independentemente dos resultados, o Jesus a sair do Benfica."