Benfica goleado pelo Lyon na Liga dos Campeões

O Benfica foi goleado, 5-0, em casa, pelo Lyon na quinta jornada da Liga dos Campeões feminina de futebol.

A equipa francesa, primeira do “ranking” mundial, repetiu o resultado da primeira volta dianta das campeãs portuguesas.

Os golos do Lyon foram apontados por Ada Hegerberg (2), Renard, M'Bock Bathy e Bruun.

Com esta derrota – e a uma jornada do fim da fase de grupos – o Benfica deixa matematicamente de ter hipóteses de avançar para a próxima fase da Champions. Soma quatro pontos (uma vitória, um empate e três derrotas).

Na próxima quarta-feira, o Benfica vai defrontar o Bayern Munique, na Alemanha.

O Lyon é primeiro do grupo D com 12 pontos em cinco jornadas. O Bayern é o segundo classificado com 10.