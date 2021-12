Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves e Ferro de volta aos convocados do Benfica

Paulo Bernardo, recuperado da infeção de Covid-19, Diogo Gonçalves e Ferro, recuperados de lesões, estão de regresso à lista de convocados, que em comparação com os eleitos para o clássico com o Sporting, sofre apenas essas três alterações.

Jorge Jesus convocou 23 jogadores para o encontro desta noite com o Dínamo de Kiev, às 20h00, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Vítor Paneira, antigo jogador do Benfica, consider(...)

O jogo com o Dínamo de Kiev é decisivo para o Benfica. A equipa portuguesa tem de vencer e esperar que o Barcelona não vença o Bayern Munique, no outro jogo do grupo, para garantir apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O jogo, que começa às 20h00, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas;

Defesas: Vertonghen, Otamendi, Valentino, André Almeida, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Ferro, Morato e Gilberto;

Médios: Julian Weigl, Pizzi, Taarabt, João Mário, Meïte e Paulo Bernardo;

Avançados: Everton, Rafa, Seferovic, Yaremchuk, Darwin e Gonçalo Ramos.