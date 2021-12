Jesus nega que apuramento seja "chapada de luva branca" aos adeptos do Benfica

Jorge Jesus rejeita a ideia de que a vitória (2-0) sobre o Dínamo de Kiev e o consequente apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões tenha sido uma "chapada de luva branca" aos adeptos do Benfica.

"Não foi uma chapada de luva branca aos adeptos. Os adeptos querem é que o Benfica ganhe, independentemente de ser o Jorge Jesus o treinador ou outro. Tens de saber viver com isto. É a vida de treinador", sublinhou o técnico, esta quarta-feira, na conferência de imprensa pós-jogo.



Jesus viu lenços brancos no final da derrota com o Sporting e mesmo antes, durante e, até, depois do jogo com o Dínamo. A contestação está relacionada com a falta de hábito e "faz parte da vida de treinador".

"Foi a primeira vez que perdi para o Sporting na Luz. Nos 18 jogos que fiz como treinador do Benfica com o Sporting, só perdi três. O treinador, os jogadores e os adeptos não estavam preparados para perder. Estava o sentimento ferido. Não é hoje [esta quarta-feira] que sou um dos melhores treinadores do mundo e não era no domingo que era o pior. Também ganho e também perco", salientou o técnico encarnado.