Há cinco anos que o Benfica não atingia os oitavos de final da Liga dos Campeões

Há cinco anos que o Benfica não se apurava para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Com Jorge Jesus, não acontecia há dez anos.

Esta quarta-feira, a equipa de Jorge Jesus derrotou o Dínamo de Kiev, por 2-0, e garantiu um lugar entre as 16 melhores equipas da Europa, juntamente com o Sporting. Desde a época 2016/17, então sob o comando de Rui Vitória, que o Benfica não chegava tão longe na prova.

O atual treinador do Spartak Moscovo obteve, aliás, os melhores resultados do Benfica na Champions na última década. Em 2016/17, alcançou os oitavos de final, tendo sido eliminado pelo Borussia de Dortmund. Na época anterior, fez ainda melhor: chegou aos "quartos", em que caiu aos pés do Bayern de Munique. Sempre os alemães.

Ainda na última década, houve mais uma vez que o Benfica passou da fase de grupos da Liga dos Campeões. Foi na temporada 2011/12, com Jorge Jesus: chegou aos quartos de final e foi eliminado pelo Chelsea.

Ao todo, já lá vão seis anos de Jorge Jesus na Champions, ao comando do Benfica, e dois apuramentos para os oitavos de final. O segundo foi esta temporada, em que relegou o Barcelona para a Liga Europa.