Conheça os possíveis adversários de Sporting e Benfica nos oitavos de final

Sporting e Benfica garantiram o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões e já sabem que adversários lhes poderão calhar no sorteio da próxima segunda-feira, em Nyon, na Suíça.

Tanto leões como águias terminaram os grupos C e E, respetivamente, no segundo lugar, o que significa que não serão cabeças de série no sorteio, isto é, ambos terão pela frente equipas do pote 1. Também sabem, de avanço, que não reencontrarão as equipas que defrontaram na fase de grupos: Ajax para o Sporting e Bayern de Munique para o Benfica.

Possíveis adversários do Sporting: Bayern de Munique, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Manchester United, Lille e Juventus.

Possíveis adversários do Benfica: Ajax, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Manchester United, Lille e Juventus.