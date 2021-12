Otamendi em pleno. Benfica com três baixas para o Dínamo

Otamendi treinou sem limitações, esta terça-feira, e deverá ser opção para a potencialmente decisiva receção do Benfica ao Dínamo de Kiev, a contar para a sexta e última jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

O central internacional argentino assustou no dérbi com o Sporting, ao apresentar queixas físicas. No entanto, depois de receber assistência, reentrou e terminou o jogo. Desde então, tem feito treino condicionado.

No entanto, na manhã desta terça-feira, nos 15 minutos abertos à imprensa do último treino do Benfica antes do jogo com o Dínamo, foi visto a treinar, sem limitações, com os restantes companheiros.

Ainda assim, o Benfica tem três baixas para o jogo com os ucranianos: Lucas Veríssimo, que não joga mais esta época, Radonjic e Rodrigo Pinho.

O Benfica encontra-se na terceira posição do grupo E, com cinco pontos, menos dois do que o Barcelona, segundo classificado, e menos 10 do que o Bayern, já apurado. Para chegar aos oitavos de final, a equipa de Jorge Jesus terá de derrotar o Dínamo de Kiev e esperar que os espanhóis não derrotem os alemães, em Munique, também às 20h00 de quarta-feira.

O Benfica-Dínamo de Kiev, no Estádio da Luz, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



[notícia atualizada às 12h55]