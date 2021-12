Dezembro de "maior pressão" para Jorge Jesus e Benfica

José Carlos, antigo jogador do Benfica, considera que o mês dezembro será de grande pressão para Jorge Jesus, muito contestado após a derrota no dérbi com o Sporting, mas também para os jogadores.

Em entrevista a Bola Branca, José Carlos assinala que a "franja de adeptos" que na altura não concordava com o regresso de Jesus ao Benfica "fez-se sentir" na Luz, no final do dérbi, ao exibir lenços brancos ao treinador. Cabe, agora, aos jogadores ajudarem a reverter a situação, num dezembro com decisão na Taça da Liga e duas visitas ao FC Porto, a primeira para a Taça de Portugal e a segunda para o campeonato.

"Os jogadores e o treinador é que têm em seu poder dar a volta à situação. Depende deles. Como é óbvio, a pressão está maior. Começar dezembro com uma derrota em casa com o Sporting é extremamente negativo e torna as coisas mais complicadas", salienta o antigo defesa.

A derrota com o Sporting "deixa sempre alguns danos", contudo, José Carlos considera que o Benfica tem "oportunidade excelente" para amenizar as críticas frente ao Dínamo de Kiev, na quarta-feira, na Luz, na decisiva sexta e última jornada do grupo E da Liga dos Campeões.



"São competições diferentes. Quando se perde tudo é colocado em causa, mas o Benfica ainda vai bem a tempo de se redimir", garante.