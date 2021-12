Bruno Lage não fala do Benfica. "Outros treinadores que estavam fora falavam do clube"

Bruno Lage, treinador do Wolverhampton, prefere não falar sobre a atualidade do Benfica e recorda quando estava no clube e ouvia outros treinadores falarem sobre a sua equipa.

"Quando saí do Benfica não falei do Benfica. Enquanto fui treinador do Benfica respondi a tudo sobre o Benfica, enquanto eventualmente outros treinadores que estavam fora falavam do Benfica. Eu não. Sou treinador do Wolves, respondo sobre o Wolves", disse, em entrevista à Sport TV.

O técnico admite que "raramente vejo os jogos. Vejo quando tenho oportunidade, um ou outro jogo da Liga dos Campeões. Como tal não tenho acompanhado a nossa liga".

Ainda assim, Bruno Lage, que foi campeão no Benfica em 2018/19, reconhece estar a torcer pelas três equipas portuguesas na Liga dos Campeões.

"Tanto pelo Benfica como pelas outras equipas. O nosso futebol precisa disso, dessa dimensão. Temos jogadores a atingir patamares fantásticos, a nossa seleção a atingir resultados fantásticos, os treinadores que vão para todo o lado e têm resultados fantásticos. O nosso país tem de parar para pensar sobre isso. Podemos ter um futebol ainda melhor se todos olharmos para aquilo que é fundamental, que é aquilo que se passa dentro das quatro linhas", termina.

Bruno Lage, de 45 anos, é o treinador do Wolverhampton, depoisd e ter orientado o Benfica durante cerca de uma temporada e meia. Foi campeão em 2018/19 e deixou o clube na reta final de 2019/20.