Benfica quer "limpar imagem" do dérbi e chegar aos "oitavos" da Champions

"Esperamos um jogo bastante complicado, todas as equipas da Champions têm muita qualidade. O Dínamo já provou que tem bons jogadores, a maioria internacional pela Ucrânia e bateu-se bem contra as três equipas. Esperamos uma equipa muito forte nos duelos, mas queremos impor o nosso jogo desde o primeiro momento, fazer um grande jogo e oxalá conseguir a qualificação para os oitavos de final, que é esse o nosso objetivo", atira.

As águias empataram com o Dìnamo de Kiev na Ucrânia, na primeira jornada. Agora, a formação de Mircea Lucescu já está eliminada de qualquer objetivo, mas Pizzi continua a esperar um jogo complicado na Luz.

"Perder num clube como o Benfica é sempre duro, mas perder um dérbi em casa é ainda mais duro. Passados dois, ou três dias temos uma oportunidade em campo de responder com uma boa vitória e um bom jogo. Os adeptos merecem uma alegria, apoiaram-nos bastante apesar do resultado. Os jogadores estão focados e conscientes dos erros que cometeram. Queremos dar volta por cima e voltar à nossa imagem e à nossa qualidade", começou por dizer.

Pizzi, médio do Benfica, reconhece que a derrota no dérbi frente ao Sporting foi dura para a equipa, mas quer limpar a imagem dada nesse jogo com uma vitória convincente frente ao Dínamo de Kiev, para a Liga dos Campeões.

Pizzi está a ter uma época com menos golos e assistências do que as últimas. Nas últimas três temporadas, marcou um total de 61 golos e assistiu mais 47. Esta temporada, em 22 utilizações, leva apenas dois golos e quatro assistências.

O médio não associa o menor protagonismo com a chegada de João Mário ao clube e reconhece o momento de forma de menor fulgor.

"Comparando os números com anos anteriores, não são os que gostaria, mas tem pouco a ver com o João Mario, que não joga na posição que é a minha. Mas todos sabem a qualidade dele. O mais importante é um jogador estar focado no treino, no que pode controlar e depois esperar pela oportunidade. Quer sejam 5, 10, 45 ou 90 minutos. É um orgulho sempre que represento este clube", termina.

O Benfica recebe o Dínamo de Kiev na quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.