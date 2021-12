Benfica nega saída de Domingos Soares de Oliveira em janeiro

O Benfica esclareceu, esta terça-feira, que o seu CEO, Domingos Soares de Oliveira, não se prepara para abandonar o clube em janeiro.

Em nota oficial, o clube da Luz contraria a informação veiculada na imprensa e sublinha que Soares de Oliveira tem contrato até 2024.

"[Domingos Soares de Oliveira] tenciona manter-se no exercício das suas funções até ao término ou à renovação do compromisso assumido por ambas as partes", garante o Benfica, no mesmo comunicado.

Na segunda-feira, a CNN Portugal adiantou que o CEO do Benfica estava de saída, para assumir o cargo de diretor de operações da Liga Portugal.

Domingos Soares de Oliveira integra a estrutura da Luz desde 2004.