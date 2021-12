Jaime Antunes: "Jesus é o treinador e quem temos de apoiar"

Jorge Jesus tem contrato até ao final da época com o Benfica e deve ser apoiado por todos os benfiquistas, considera Jaime Antunes.

Em entrevista a Bola Branca, o vice-presidente dos encarnados lembra que a questão do treinador é assunto exclusivo do presidente, Rui Costa, que tem afirmado que os contratos são para ser cumpridos até ao fim.

Jaime Antunes fala em especulação, quando confrontado com as notícias que apontam para uma saída de Jorge Jesus se não conseguir vencer o Dínamo de Kiev, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões. Contudo, não nega uma “grande azia” na ressaca da derrota com o Sporting, lembrando que, agora, o foco deve estar totalmente virado para os ucranianos.

"Jorge Jesus tem contrato com o Benfica até ao final da época e o presidente do Benfica tem deixado claro que os contratos são para cumprir. Estamos no início da época e não faz sentido colocar essa questão, é tudo especulação dos 'media'. É um assunto que está entregue ao presidente [Rui Costa] e ele, melhor do que ninguém, saberá gerir essa situação. Parece-me prematuro falar dessa questão, porque o contrato só termina no final desta temporada", assinala o "vice" encarnado.

Jaime Antunes rejeita pronunciar-se sobre se Jorge Jesus deve continuar no Benfica, pois "não é uma área da [sua] competência".

"Jorge Jesus tem contrato até ao fim da época, é o treinador do Benfica e, portanto, é o treinador que temos de apoiar. Temos de estar com o treinador e com a equipa para, já na quarta-feira, darmos uma demonstração do nosso real valor", afirma o dirigente.