Flamengo não sondou Jesus. "Não é um plano, é uma opção"

O Flamengo não sondou Jorge Jesus com vista a um regresso, no entanto, o vice-presidente do clube brasileiro admite que o treinador do Benfica é um nome a ter em conta para a sucessão a Renato Gaúcho.

Em declarações aos jornalistas, após a reeleição de Rodolfo Landim como presidente do Flamengo, Marcos Braz, reconduzido como vice-presidente responsável pelo futebol, lembrou que Jesus "tem um contrato em vigência" e dois jogos "importantíssimos" nos próximos 20 dias, frente a Dínamo de Kiev, para a Liga dos Campeões, e FC Porto, no campeonato.

"É uma temeridade eu chegar aqui e falar do Jorge, até pela situação dele no Benfica, neste momento. É um treinador que deu certo no Flamengo, que tem muita ligação à 'torcida', até porque ganhou muito aqui. Vamos dar tempo ao tempo. Sem estar na inércia, mas com calma. Vamos ter um técnico com uma equipa para, em 2022, voltarmos aos títulos. O Jorge não é um plano, é uma opção. O que eu estou a dizer é que não vamos decidir nada antes de acabar o campeonato brasileiro", salientou.