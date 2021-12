Árbitro alemão na "final" do Benfica na Liga dos Campeões

A receção do Benfica ao Dínamo de Kiev, na quarta-feira, às 20h00, potencialmente decisiva para a continuidade da equipa de Jorge Jesus na Liga dos Campeões, será arbitrada pelo alemão Deniz Aytekin.

A equipa de arbitragem será totalmente alemã. Christian Dietz e Markus Sinn serão os assistentes e Tobias Reichel o quarto árbitro. Bastian Dankert será o videoárbitro, auxiliado por Marco Fritz.

O Benfica encontra-se na terceira posição do grupo E da Liga dos Campeões, com cinco pontos, menos dois do que o Barcelona, segundo classificado, e menos 10 do que o Bayern de Munique, já apurado.

Para garantir o apuramento para os oitavos de final, o Benfica terá de derrotar o Dínamo de Kiev e esperar que o Barcelona não derrote o Bayern, em Munique, também às 20h00 de quarta-feira.

O Benfica-Dínamo, no Estádio da Luz, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.