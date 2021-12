Cruz Vermelha monta tendas de testagem nas imediações do Estádio da Luz

A Cruz Vermelha montou, por iniciativa própria, tendas de testagem à Covid-19 nas imediações do Estádio da Luz, esta sexta-feira, dia de dérbi entre Benfica e Sporting.

Em declarações à Renascença, o diretor de comunicação do Benfica, Pedro Pinto, dissera que "não há locais para comprar testes no Estádio da Luz, é preciso trazer o teste já validado". De facto, estas tendas não têm a ver com o Benfica - são iniciativa da Cruz Vermelha.

É o primeiro encontro entre os dois grandes de Lisboa com público desde o início da pandemia e grande parte das atenções está centrada fora do estádio, para perceber como funcionam as novas restrições, que se aplicam a eventos desportivos ao ar livre com mais de cinco mil espectadores.

Neste caso, foram autorizados mais de 55 mil bilhetes, mas são esperadas cerca de 35 mil pessoas. Para além do bilhete, é necessário um teste negativo à Covid-19 para entrar no estádio. Ou de um PCR, feito até 72 antes, ou de um teste de antigénio efetuado nas últimas 48 horas. Esta condição motivou uma corrida a farmácias e laboratórios, em especial na Grande Lisboa.

Pedro Pinto referiu à Renascença que há "vários pontos" no exterior do estádio onde pode ser feita a verificação dos testes. Os adeptos recebem, então, uma pulseira, que lhes permite a entrada no estádio.

O Benfica-Sporting está marcado para as 21h15, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.