Ainda há bilhetes para o dérbi. Benfica assume que "restrições geraram alguma dúvida"

Ainda há bilhetes para o dérbi entre Benfica e Sporting, esta sexta-feira, no Estádio da Luz. Pedro Pinto, diretor de comunicação das águias, assume à Renascença que as novas restrições impostas pelo Governo para entrar nos estádios travou a venda de bilhetes.

"Existem ainda bilhetes, em condições normais acho que estaria esgotado, por ser um dérbi de grande interesse e emoção no regresso do futebol, depois de mais de um ano de pandemia com os estádios fechados. As restrições geraram alguma dúvida e, sobretudo, um sentimento que ir ao estádio vai ser complicado", atira.

O acesso ao Estádio da Luz será feito por pulseiras, que permitem facilitar o processo de entrada no recinto.

"As pessoas, no exterior do estádio nos vários pontos que podem ser consultados no site do Benfica, mostram o teste e recebem uma pulseira e estão autorizados a entrar no estádio, já certificados que as normas foram cumpridas. Só precisam de validr bilhete e mostar a pulseira", explica.