Jorge Jesus diz que o futebol tem de se adaptar à nova vaga de Covid-19. "Parar, nunca"

Jorge Jesus considera que o futebol tem de se adaptar à nova vaga da pandemia da Covid-19, no entanto, recusa a paragem.

Em conferência de imprensa de antevisão do dérbi com o Sporting, esta quinta-feira, o treinador do Benfica foi questionado sobre a evolução da pandemia e os novos casos de infeção em vários clubes.

"Não é novidade só no futebol, é em todo o mundo. O futebol tem de adaptar-se e corrigir jornada a jornada, mês a mês, em função do que acontecer. Agora, parar? Não, nunca", declarou Jorge Jesus.

Os adeptos poderão continuar a ir a estádios, embora com restrições. No caso de estádios com lotação de mais de cinco mil espectadores, como o do Benfica, exige-se a apresentação de um teste negativo à Covid-19. Para Jorge Jesus, "os jogos são apaixonantes é com espectadores".

"Amanhã [sexta-feira] esperamos ter adeptos, mesmo com esta restrição dos testes. Mas é bom na mesma. Se não tenho 60 mil [adeptos], tenho 20 ou 30 mil. Os adeptos ajudam a equipa", assinalou o técnico.

Jorge Jesus fazia a antevisão do dérbi entre Benfica e Sporting, que está marcado para sexta-feira, às 21h15, no Estádio da Luz, a contar para a 13.ª jornada do campeonato. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.