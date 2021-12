Galatasaray mantém interesse em Gedson

O Galatasaray continua interessado em contratar Gedson e o presidente do clube diz que já informou o Benfica das suas intenções.

O médio de 22 anos esteve a última meia temporada no clube turco, onde somou três assistências e um golo em 18 jogos. O Galatasaray tentou a contratação do médio no verão, o Benfica segurou o jogador, que tem apenas quatro jogos esta época.

"A janela de transferências ainda não abriu, mas o Benfica sabe do nosso interesse, e é óbvio que o Gedson também está interessado no Galatasaray. Temos outros jogadores na lista, e faremos os ajustes necessários em janeiro", disse o presidente Burak Elmas.

Gedson estreou-se na equipa principal das águias em 2018/19, época em que disputou 46 jogos. Não integrou as opções de Bruno Lage e Jorge Jesus. Esteve cedido ao Tottenham e Galatasaray.