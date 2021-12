Benfica sem casos de Covid

Nenhum jogador do Benfica deu positivo à Covid-19, na mais recente “bateria” de testes realizada, segundo avançou a CNN Portugal e a imprensa desportiva.

Os encarnados realizaram testes na manhã desta quarta-feira e os resultados trouxeram boas notícias. Todos os futebolistas examinados deram negativo. Significa que o Benfica não tem baixas para o dérbi de sexta-feira, na Luz, frente ao Sporting, devido ao novo coronavírus, ao contrário do rival da Segunda Circular que terá ficado sem o capitão Sebastian Coates, embora esta indicação careça de confirmação oficial.

Na última ronda da I Liga, tanto águias como leões defrontaram clubes com casos tornados públicos de Covid-19.

O Sporting recebeu o Tondela, equipa que está em isolamento e que viu mesmo o jogo do fim de semana com o Moreirense ser adiado para 3 de janeiro.

Já o surto na SAD do Belenenses deixou em isolamento cerca de 100 pessoas, na sequência do encontro em que os azuis entraram em campo no Jamor, frente ao Benfica.

Refira-se que também o Sporting realizou testes, nesta quarta-feira, mas os resultados não são, para já, conhecidos. O atraso estará relacionado, sabe a RR, com o volume de testes sujeitos a análise, em sede laboratorial.

O Benfica-Sporting está agendado para sexta-feira, às 21h15. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.