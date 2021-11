Gus Poyet aconselha Brighton a contratar Darwin Nuñez

Gus Poyet, antigo internacional uruguaio, aconselha o Brighton a contratar Darwin Nuñez ao Benfica. O atual treinador de 54 anos orientou o Brighton durante quatro épocas e acredita que Darwin terá um grande futuro.

"Sem dúvida [que o Brighton o deveria contratar]. Vai ser o futuro da seleção do Uruguai. Acho que terá um futuro brilhante, seria muito bom para o Brighton se o conseguissem contratar", disse.

O interesse do Brighton não é novidade, com o clube da Premier League a demonstrar interesse no ponta de lança no último verão.

Darwin Nuñez foi a contratação mais cara da história do Benfica, a custar 26 milhões de euros no verão de 2020. Esta época, o uruguaio leva 11 golos em 16 jogos disputados.

"Vai ser o nosso avançado quando o Suárez e Cavani terminarem. O que ele já tinha feito no Almería era impressionante e agora está a mostrar a sua qualidade todas as semanas no Benfica", termina.

Darwin Nuñez, de 22 anos, tem contrato até 2025 com as águias, com cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.