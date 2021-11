FC Porto-Benfica da Taça marcado para 23 de dezembro

O duelo entre FC Porto e Benfica dos oitavos de final da Taça de Portugal está marcado para o dia 23 de dezembro, quinta-feira, às 20h45.

A partida, que deixará um dos grandes candidatos à vitória final de fora já em fase precoce, terá transmissão televisiva na TVI.

O Sporting de Braga, detentor do troféu, entra em campo, frente ao Rio Ave, da II Liga, no mesmo dia, às 18h45. O Sporting, que visita o Casa Pia, da II Liga, joga no dia anterior, quarta-feira, às 20h45.

O FC Porto-Benfica e o Casa Pia-Sporting terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Calendário:

21 de dezembro | terça-feira

18h45: Tondela-Estoril – Canal 11

20h45: Famalicão-Portimonense – Sport TV

22 de dezembro | quarta-feira

14h00: Leça-Paredes – Canal 11

20h45: Casa Pia-Sporting – TVI

23 de dezembro | quinta-feira

14h00: Mafra-Moreirense – Canal 11

17h00: Rio Ave-Belenenses SAD - Canal 11

18h45: Vizela-SC Braga – Sport TV

20h45: FC Porto-Benfica – TVI