Benfica foi a jogo com o Belenenses SAD "sob pena de ser penalizado"

O Benfica recusa responsabilidades pelo sucedido no jogo com o Belenenses SAD, no sábado, a contar para a 12.ª jornada da I Liga.

Em comunicado no site oficial, esta segunda-feira, a Direção salienta que o clube "não foi parte ativa na decisão de se ter realizado a partida, tendo sido obrigado a apresentar-se em campo sob pena de ser penalizado".

"O Sport Lisboa e Benfica reitera que lamenta profundamente ter estado envolvido, sem nenhuma responsabilidade própria, num dos episódios mais tristes da história do futebol português", pode ler-se.

Os encarnados aguardam "serenamente" as conclusões do processo disciplinar e de apuramento de responsabilidades que a Liga Portugal abriu e assegura que "acatará as decisões que forem tomadas".

Belenenses SAD quer repetição

O Belenenses SAD pretende repetir o jogo, com base no artigo 45.º, n.º 4 do Regulamento de Competições. Em causa está o facto de o regulamento não prever "expressamente o caso de um jogo ser dado por findo, pelo árbitro, antes do termo do seu tempo regulamentar".

O jogo entre Belenenses SAD e Benfica terminou no início da segunda parte, quando João Monteiro declarou lesão e a equipa do Jamor ficou reduzida a seis unidades. Ao intervalo, as águias venciam por 0-7.

O Belenenses SAD assinalou que, no Regulamento de Competições, está escrito que "quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela Liga Portugal, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos".

O Belenenses SAD concluiu, portanto, que a Liga "não deve homologar o resultado" do jogo como Benfica e que a partida deve ser repetida. Mostrou-se, ainda, "disponível" para acertar a data do novo encontro, "nos termos dos regulamentos e dos calendários de ambas as equipas".