TAD anula castigo de dois jogos de interdição ao Benfica

O Tribunal Arbitral do Desporto anulou um castigo de dois jogos de interdição do Estádio da Luz ao Benfica, aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF no ano passado.

Em causa estava o apoio dado pelo clube encarnado no jogo da Taça de Portugal frente ao Braga a 18 de dezembro de 2019. De acordo com o CD, o clube apoio de forma clara com apoios às claques "No Name Boys" e "Diabos Vermelhos".

O Benfica recorreu do castigo, que foi aplicado a 22 de julho de 2020, que anulou o castigo.

"Procedendo a Demandante [Benfica] em cumprimento de regras de segurança e dos deveres impostos pela lei aos promotores dos eventos desportivos, não pode a sua atuação ser entendida como apoio ilegal a um grupo organizado de adeptos, mas sim como o comportamento normal que os clubes devem adotar perante qualquer adepto de um evento desportivo", pode ler-se no relatório do TAD.

O Tribunal Arbitral do Desporto conclui que os dados não resultam no "incumprimento de qualquer obrigação legal ou regulamentar relativa a segurança, prevenção de violência, ética e verdade desportiva, nem tão pouco se procura vislumbra qualquer nexo de causalidade entre os mesmos e a ofensa para a imagem e bom nome da Demandada ou graves consequências para a competição".