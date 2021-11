Jesus quer ganhar um Mundial, mas sabe que só pode escolher "entre duas ou três seleções"

"Se puder ser campeão do mundo de uma seleção melhor, mas para isso só podes escolher entre duas ou três seleções. Não há mais. Para ir a uma final de um Mundial de Clubes tens de ganhar a Champions e só quatro ou cinco equipas o conseguem. Não há mais", salientou.

Uma delas poderá ser o Brasil, a que já "piscou o olho" anteriormente . Em entrevista ao jornal " A Bola ", publicada esta sexta-feira, no entanto, o treinador do Benfica não dá nomes às equipas com que poderia ganhar o Mundial de seleções, nem àquelas com que seria possível alcançar outros dois objetivos - a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes.

O treinador do Benfica abordou a possibilidade de (...)

Para ganhar um Mundial, é preciso treinar uma seleção. No inverno de 2022, há torneio no Qatar. Jorge Jesus termina contrato com o Benfica no final da época e ainda não renovou. O futuro decide-se em junho:

"No final da época vou fazer, como é normal, o meu resumo. A vontade que tenho de continuar ou não. Sempre fiz isso nestes últimos anos."

De qualquer forma, Jorge Jesus considera que tem, agora, o privilégio de ser ele a escolher as equipas que treina e não o contrário. No Benfica ou noutro lado, o objetivo é continuar a treinar por mais 10 anos:



"Se tiver saúde para isso, e me mantiver com a mesma capacidade física que tenho, se tudo correr normalmente até aos 75 anos vou estar a treinar. Agora já não é a mesma coisa que era quando comecei a minha carreira. Agora sou eu que escolho os clubes que quero treinar. Não são os clubes que me escolhem. E daqui para a frente vai ser sempre assim."

Chegar à final da Liga dos Campeões em 2022

No Benfica, Jesus foi a duas finais da Liga Europa. Perdeu-as, algo por que não esconde a "tristeza", mas que também lhe dá "algum conforto" e que lhe permite sonhar, inclusive, com uma final da Liga dos Campeões.

"Tomara eu este ano no Benfica chegar a uma final da Champions. Não me importava. Queria ganhá-la, mas se a perdesse, ficava registado que tinha ido à final. Eu e o Benfica", assinalou o técnico encarnado.

No imediato, o objetivo é claro: ganhar com o Benfica já esta época.

"Foi com esse objetivo que o Benfica me contratou e foi com esse objetivo que eu vim para Portugal", acrescentou Jorge Jesus.

Orgulho por Rúben Amorim e Sérgio Conceição

Nesta longa carreira, Jorge Jesus teve oportunidade de orientar aqueles que são, agora, os seus principais rivais: Rúben Amorim, do Sporting, e Sérgio Conceição, do FC Porto. O técnico encarnado assume ficar "orgulhoso" por ver os dois antigos pupilos a brilhar como treinadores.

"Uma coisa é a rivalidade fora de campo e outra coisa é dentro de campo", salientou, sobre Sérgio Conceição. "O que para mim é importante é que o Sérgio hoje é um grande treinador como outros ex-jogadores meus são. Isso é que é importante. Alguma coisa ficou neles de mim. A valorização dele, como de outros, deixa-me extremamente orgulhoso", acrescentou.

Sobre Rúben Amorim, Jorge Jesus também não se poupou nos elogios.

"Sinto-me feliz porque está ali um treinador que também trabalhou comigo vários anos e anda à procura do seu caminho e das condições para também ser um dos grandes treinadores do futebol português. Já o é. E isso também me deixa orgulhoso", destacou o técnico, de 67 anos.