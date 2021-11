Depois do falhanço em Camp Nou, Jesus anuncia titularidade de Seferovic

Haris Seferovic vai ser titular pela primeira vez esta temporada, depois do falhanço que custou a vitória ao Benfica em Camp Nou, casa do Barcelona, na última terça-feira.

Em conferência de imprensa, Jorge Jesus confirmou a titularidade do suíço e garante que mantém confiança no ponta de lança.

"Eu e os meus jogadores caímos, é normal. Jogamos na terça, na quarta vi o Simeone aos 90 minutos a cair de joelhos. Não é uma situação normal de falhar uma bola, faz parte da vida dele e da minha como treinador. Não é que estejamos preparados para falhar os golos, mas faz parte. O Seferovic sabe o que a equipa falou com ele, eu não falei individualmente com o Sefe, disse em frente à equipa toda que confio exatamente da mesma maneira nele. Ele é o único que tem a certeza que vai jogar", disse, em conferência de imprensa.

Seferovic vai jogar contra o Belenenses SAD, no regresso ao campeonato. Jesus espera um jogo complicado frente a uma equipa defensivamente forte.

"Vai ser um jogo difícil, Belenenses é muito competitivo e não há jogos fáceis. O Benfica quer ganhar, Belenenses não quer perder, vimos de uma grande exibição em Barcelona, estamos muitos confiantes para amanhã vencer. Vamos defrontar uma equipa defensivamente forte, a tentar não dar muitos espaços ao Benfica, fechando a largura do jogo e procurando sair no contra-golpe e bola parada", explica.

Sorteio ingrato com o FC Porto

Jorge Jesus analisou ainda o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal frente ao FC Porto. O treinador recorda ainda os sorteios da Liga dos Campeõea.

"Nós e o rival Porto não temos tido muita sorte nos sorteios. Na Champions ficamos os dois nos grupos mais difíceis e este sorteio dita agora este jogo. Nos últimos sorteio não temos tido sorte", atira.

O Belenenses SAD-Benfica joga-se neste sábado, às 20h30, no Estádio do Jamor, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.