Shéu garante que Seferovic não se deixa abater pelo golo falhado em Barcelona

Com as imagens do golo que falhou em Camp Nou a correr mundo, fazer das fraquezas força é o desafio que se depara com Seferovic e Shéu-Han, que integrava a pirâmide técnica do futebol encarnado quando o suíço chegou à Luz, garante que o goleador não se deixará abater. “Ele é forte e não me parece que seja um problema por aí adiante. A coisa já aconteceu e não há nada a fazer. Daqui para a frente, é mais uma escada, um patamar que todos nós e ele, principalmente, tem de subir. Indiscutivelmente que ele vai ultrapassar. Isso não é um problema”, vinca Shéu, antigo campeão pelo Benfica, em entrevista a Bola Branca. Chegar aos oitavos de final da Champions é possível

O antigo secretário-técnico do Benfica considera que, apesar de não ter alcançado o objetivo de derrotar o Barcelona pela segunda vez na fase de grupos da Champions, a equipa de Jorge Jesus teve “uma prestação de alto nível, da qual podemos extrair a possibilidade de ir mais além” na competição. “Com o nível de futebol que se apresentou e a possibilidade de as coisas correrem bem, há uma percentagem muito grande”, considera Shéu. O antigo jogador reconhece a necessidade de ganhar ao Dínamo de Kiev e que as coisas, “por vezes, na prática, tornam-se mais difíceis”.

Ir jogo a jogo, sem pensar já no Dínamo de Kiev

O futuro do Benfica na Liga dos Campeões decide-se dia 8 de dezembro, na Luz, frente ao Dínamo de Kiev. Os encarnados terão de vencer, esperando que o Bayern de Munique não facilite na receção ao Barcelona. Se os espanhóis não vencerem e o Benfica ganhar, é a equipa portuguesa que, contra a generalidade das apostas iniciais, avança para a fase a eliminar. Mas é necessária essa conjugação de resultados. Até lá, dois desafios se deparam ao Benfica, ambos para o campeonato. Já este sábado, às 20h30, as águias têm pela frente a Belenenses SAD, no Estádio Nacional, para a jornada 12. No dia 3 de dezembro, a cinco dias do jogo com o Dínamo de Kiev, recebem o Sporting, em jogo da 13.ª jornada. “Nós todos, o público que vê, que ouve os relatos, gostamos muito de olhar para estes jogos todos juntos”, assinala Shéu-Han, antes de complementar que os jogos são cumpridos um de cada vez.